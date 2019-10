CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT DON BALON BARCELLONA REAL MADRID - Adrien Rabiot è stato uno dei colpi della Juventus della scorsa sessione di calciomercato estiva. Il 24enne centrocampista è arrivato in bianconero a parametro zero, dopo la scadenza del contratto col Paris Saint-Germain, con Paratici che è riuscito a sbaragliare la concorrenza di top club europei come Barcellona e Real Madrid con un'offerta d'ingaggio di altissimo livello.

In questo inizio di stagione, però, il calciatore francese ha collezionato due presenze dal primo minuto ine solo dodici minuti innella sfida vinta contro il. Rabiot, secondo 'Don Balon', non sarebbe contento dell'utilizzo da parte dell'allenatore Maurizioe sarebbe rammaricato di non aver accettato altre destinazioni. Sempre secondo il media spagnolo, la mamma-agente Veronique avrebbe riallacciato i contatti con Barça, ma appare difficile pensare ad un ritorno di fiamma. Anzi, in casa catalana c'è sovraffollamento nel reparto di centrocampo e qualcuno,è l'indiziato numero uno, partirà già nel mercato di riparazione di gennaio.