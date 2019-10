Roma, infortunio Zappacosta: il comunicato UFFICIALE

ROMA ZAPPACOSTA / Confermata la rottura del crociato per Davide Zappacosta: dopo la visita a Villa Stuart, la diagnosi temuta è divenuta realtà. Questo il comunicato diramato dalla Roma poco fa: "Nel corso della seduta odierna di allenamento, Davide Zappacosta ha riportato in modo del tutto fortuito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Al calciatore va la vicinanza del Club, assieme all'augurio di pronta guarigione". Il terzino dovrà quindi essere sottoposto ad intervento chirurgico e sarà fermo per un lungo periodo: l'ex Torino è di proprietà deled è in giallorosso in prestito fino a gennaio. Da capire cosa accadrà al termine del periodo di prestito, se sarà prolungato fino al termine della stagione o se il calciatore farà ritorno a Londra.