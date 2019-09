BRESCIA-JUVENTUS CONFERENZA STAMPA SARRI FORMAZIONE RONALDO DYBALA - Dopo la vittoria ottenuta in rimonta contro il Verona, non senza difficoltà, la Juventus fa visita al Brescia per la quinta giornata del campionato di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione. Le 'Rondinelle', guidate dall'ex Eugenio Corini, sono reduci dalla vittoria sul campo dell'Udinese e ritrovano Mario Balotelli dopo aver scontato i quattro turni di squalifica. Alla vigilia della sfida del 'Rigamonti', interviene in conferenza stampa Maurizio Sarri: Calciomercato.it segue in diretta le parole dell'allenatore bianconero.

FORMAZIONE - "Voglio raccogliere tutti i dati dai preparatori e valutare la situazione in maniera razionale. Non vogliamo problematiche a livello di infortuni. Dobbiamo avere continuità ma anche seguire dei parametri a livello fisico".

BRESCIA - "E' una squadra organizzata, che esprime un calcio piacevole. In questo momento è pericolosa, è una neopromossa con entusiasmo. Balotelli potrebbe dare ulteriore entusiasmo, partita insidiosa in questo momento della stagione".

TURNOVER - "Ronaldo aveva un piccolo affaticamento all'adduttore, vedremo oggi che situazione c'è. Valuteremo anche per Bonucci e Matuidi che hanno giocato sempre".

CRESCITA - "E' un processo reciproco, io devo capire cosa chiedere alla squadra e la squadra deve capire cosa voglio io da lei. Spero succeda il prima possibile, ma l'adattamento di una squadra ai principi di un allenatore è soggettivo.

Mondo Juve? Non ha nulla di differente rispetto ad altre realtà, poi questi mondi sono fatti da persone. Non ci sono diktat dal cielo e con le persone qui mi trovo benissimo. C'è necessità di fare risultati anche in altri ambienti, anche alce l'avevo. Qui c'è una grande organizzazione, viene poi l'aspetto tecnico delle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Ci sono caratteristiche palesi e altre che si conoscono soltanto lavorando giorno dopo giorno, il principale adattamento viene da qui, contemperando le caratteristiche nell'equilibrio di squadra. Ci vuole tempo, non è un videogioco. Un modo di giocare è un modo di pensare".

PUNIZIONI - "Ci sono delle opzioni per ogni situazione. Quelle di destro vanno a Pjanic e Ronaldo, quelle di sinistro dipende da chi c'è, prima Bernardeschi o Dybala poi altri".

HIGUAIN - "Per fortuna non ha fratture del setto nasale. Dovrebbe essere a disposizione, col Verona faceva fatica a respirare ma il peggio dovrebbe essere scongiurato".

INTOCCABILI - "Ci sono momenti e momenti in una stagione. Matuidi è stato importante per motivi tattici, potevano esserlo Douglas Costa e Chiellini che però non abbiamo per infortuni".

LOTTA SCUDETTO - "Non ho visto praticamente niente, ho studiato solo le squadre che abbiamo affrontato. Non ho avuto tempo di analizzare squadre che non sono avversarie dirette in questo momento. Di certo il campionato è più difficile rispetto agli altri anni e lo sarà fino alla fine".

GIOCO PIU' APERTO - "Dobbiamo valutare cosa succederà dopo le prime otto partite, quando tutti provano a proporre qualcosa di nuovo. Le cose cambiano dopo, vedremo se sarà una tendenza che si confermerà".