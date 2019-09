CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha concesso una lunga intervista al 'Mattino'. Dichiarazioni importanti dell'attaccante, soprattutto in merito al suo futuro.

"Voglio chiarire subito che non ho sceltocome procuratore per andare via dal Napoli - ha spiegato - Ho sempre detto di voler restare, cercherò di dare il massimo per questa maglia. Come gli altri anni possiamo giocarcela per lo scudetto, il campionato è appena iniziato e sono arrivati i rinforzi giusti per darci una mano.? Non dobbiamo sottovalutare nessuno, anche se abbiamo avuto un sorteggio più agevole. Potremmo essere una rivelazione ma dobbiamo pensare solo al nostro percorso".