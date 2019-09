ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. E' un buon week-end per gli attaccanti tricolori all'estero. Su tutti Eder e Pellé, la coppia cinese determinante per le rispettive vittorie di Jiangsu Suning e Shandong Luneng. Anche Cutrone sorride in Pemier League, ma il Wolverhampton perde comunque 5-2 in casa contro il Chelsea. Male invece Macheda in Grecia e Sannino in Ungheria. L'ex tecnco di Siena e Palermo si ritrova in piena zona rossa di classifica.

ITALIANS, DA DE ROSSI A KEAN: LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 6,5 - Buona partita la sua, condita da un ottimo lancio che propizia il terzo gol di uno scatenato Abraham. E' anche merito della sua regia se il Chelsea dilaga mettendo a segno cinque gol.

MOISE KEAN (Everton) 5 - Rileva Sigursson al 71', ma praticamente fa in tempo solo al vedere il 3-1 finale realizzato da Wilson, nel 3-1 incassato sul terreno di gioco del Bornemouth dal suo Everton.

PATRICK CUTRONE (Wolwerhampton) 6,5 - Non parte titolare, ma è fra gli ultimi ad arrendersi nella debacle interna subita contro il Chelsea da quando effettua il suo ingresso in campo. E al minuto 85 trova il anche il gol che accorcia ulteriormente le distanze, prima del definitivo 5-2 Blues.

ANGELO OGBONNA (West Ham) - Il West Ham giocherà in casa dell'Aston Villa alle 21:00 per il monday night.

NON HANNO GIOCATO: Adam Masina (Watford), Emerson Palmieri (Chelsea)

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 5,5 - Fatica un po' nella vittoria di misura ottenuta per il rotto della cuffia dal Psg grazie ad un super gol di Neymar. Viene anche ammonito in pieno recupero.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco).

BUNDESLIGA

NON HANNO GIOCATO: Vincenzo Grifo (Friburgo)

LIGA

NON HANNO GIOCATO: Federico Barba (Valladolid), Cristiano Piccini (Valencia).

CINA

STEPHAN EL SHAARAWY (Shanghai Shenhua) 5 - Solo 55' in campo nella pesante sconfitta interna contro il Tianjin Teda.

Il suo Shenhua perde secco, 3-0, e lui non riesce mai ad impensierire la retroguardia ospite.

EDER (Jiangsu Suning) 7,5 - Nella supersfida alla capolista Guangzhou fanno tutto lui e Teixeira. Prima va in gol proprio l'ex Samp ed Inter su assist del compagno di squadra, poi la scena si ripete ma a parti invertite. Un gol e un assist alla squadra di Fabio Cannavaro, mica male.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 7,5 - Gli basta un minuto per far volare il suo Shandong. Prima l'assist per Zhang alla mezz'ora, poi il gol del definitivo tris rifilato allo Shanghai SIPG. Scatenato.

DALLA PANCHINA:

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 5 - Sconfitta pesante (3-1) sul campo dello Jiangsu di Eder, ma testa della classifica ancora saldamente in mano al suo Guangzhou. Che ora ha 4 punti di vantaggio sul Beijing Guoan.

RESTO DEL MONDO

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 4,5 - Sconfitta pesantissima: 4-0 contro l'Aris nel terzo turno di campionato e Panathinaikos mai in partita. E anche lui.

DANIELE VERDE (AEK Atene) 6 - Sostituisce Geraldes al minuto 71 di una sfida, quella contro il Lamia già ampiamente chiusa. Finisce infatti 2-0 per l'Aek.

DANIELE DE ROSSI (Boca Juniors) - Rimasto in panchina per tutta la sfida contro l'Estudiantes.

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) - Il campionato australiano comincerà l'11 ottobre.

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 6,5 - Suo l'assist vincente per la rete siglata al 50' da Al Abed. Ma il vantaggio del suo Al-Hilal cade al 95', qundo Arsenio firma il pareggio dal sapore di beffa.

NON HANNO GIOCATO: Emiliano Viviano (Sporting), Davide Lanzafame (Honved).

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 6,5 - Ancora una sconfitta bruciante per lui, di misura fra le mura amiche contro il MOL capoclassifica. E la situazione del suo Honved si fa sempre più critica: penultimo posto a quota 6 punti. In sei gare.

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghlal FC) 5,5 - Non arriva ancora la vittoria del suo Esteghlal, che pareggia sul campo del Naft Ahvaz 1-1 nonostante l'iniziale vantaggio. Son 2 i punti conquistati in 3 gare dalla sua compagine, che però si è almeno tirata fuori dalla zona calda di classifica, nonostante quest'ultima si ovviamente ancora molto corta.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 5

STPHAN EL SHAARAWY (Shanghai Shenhua) 5

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 4,5

TOP

PATRICK CUTRONE (Wolverhampton) 6,5

EDER (Jiangsu Suning) 7,5

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 7,5