JUVENTUS MANDZUKIC PARATICI / Mario Mandzukic è ormai un ex calciatore della Juventus: la conferma arriva da Fabio Paratici che nel prepartita di Fiorentina-Juve ha parlato del croato e della sua mancata convocazione. "Non c’erano primi o ultimi lo scorso anno e non ci sono ora, ci sono opportunità di mercato.

Mario è stato importantissimo per noi per tutto quello che ha fatto, c’è una possibilità in accordo con lui e il mister. Abbiamo deciso che fosse la scelta più giusta non farlo partecipare a questa partita. Qatar o Stati Uniti? Qatar".

Il croato è quindi prossimo a lasciare la società bianconera con destinazione Qatar, dove però è saltata la pista Al-Gharafa: ancora non si conosce la prossima squadra dell'ex Bayern Monaco ma presto potrebbe arrivare l'annuncio.