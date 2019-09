Inter, Lautaro Martinez in rampa di lancio: duello con Sanchez e rinnovo

INTER LAUTARO MARTINEZ / È l'anno di Lautaro Martinez. Dopo la prima stagione di ambientamento, dove comunque già scalpitava e non sono mancati gli sfoghi del suo entourage che invocava maggior spazio, l'argentino è pronto a prendersi definitivamente l'Inter. Protagonista in nazionale, il 'Toro' sarà uomo fondamentale anche per il tecnico Conte che lo apprezza e da subito è rimasto colpito dalle sue caratteristiche tecniche e comportamentali. Certo, l'arrivo di Alexis Sanchez aggiunge concorrenza di un certo livello e fin dal rientro dopo la sosta sarà ballottaggio per fare da spalla a Lukaku, l'ariete che nei progetti di Conte dovrà saltare ben poche partite.

Ma Lautaro è pronto e sente che questa può rappresentare la stagione della sua esplosione a livello internazionale.

Certezze condivise con la stessa società Inter, che in estate tramite intermediari ha saputo di timidi sondaggi mai sfociati in vere e proprie trattative: dal Barcellona di Lionel Messi che lo ha valutato ancor prima di annunciare Griezmann, ad alcuni club di Bundesliga e Premier. Anche per questo nei piani dei dirigenti nerazzurri c'è il rinnovo di un contratto ancora lungo, in scadenza nel 2023, ma che include anche una clausola rescissoria da 111 milioni di euro che viste le cifre del mercato attuale potrebbe addirittura diventare abbordabile, qualora le potenzialità del Toro dovessero esplodere definitivamente. Contatti concreti non sono ancora stati avviati, ma da qui alle prossime settimane l'Inter farà la sua mossa provando a ritoccare verso l'alto (o magari togliere del tutto) quella clausola aumentando di pari passo l'ingaggio, senza toccare per il momento la durata dell'accordo in scadenza nel 2023. Prima però il campo, dove Lautaro scalpita ed è pronto a brillare.