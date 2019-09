JUVENTUS EMRE CAN / Emre Can 'sbotta' dopo l'esclusione dalla lista Champions. In una breve intervista rilasciata alla 'Bild', il centrocampista tedesco si è detto scioccato dalla decisione di Sarri: "È una cosa estremamente scioccante. La telefonata con cui me lo hanno comunicato è durata meno di un minuto e non mi è stata data nessuna spiegazione. Questa cosa mi rende arrabbiato e deluso. Ora trarrò le mie conclusioni e parlerò con il club al rientro a Torino. La scorsa settimana mi era stato promesso altro dalla società".

L'ex Liverpool ha poi rivelato: "Il PSG si era mosso per me, ma ho deciso di restare alla Juventus. La condizione però era che avrei potuto giocare la Champions League". Con la chiusura del calciomercato nei principali campionati, per Emre Can sarebbe al momento in piedi solo l'ipotesi Portogallo. Il futuro in bianconero del classe 1994 è sempre più in bilico.