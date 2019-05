INTER ELMAS/ Eljif Elmas, centrocampista del Fenerbahce, è una delle note liete del club turco. Il talento macedone ha infatti incantato in questa stagione in Turchia tanto da entrare nel mirino di diversi club europei, fra i quali spicca anche l'Inter di Beppe Marotta.

In merito ha parlato ancheElmas, padre del giocatore del Fener, ai microfoni di 'Makfudbal': "Confermo l'interesse dall'Italia per Eljif, anche da Germania, Spagna ed Inghilterra. Ma ha un contratto fino al 2022 perciò tutte le trattative verranno condotte in accordo con il club".