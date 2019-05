Juventus, dalla Spagna: via libera per Pogba! Cifre shock

JUVENTUS POGBA / Arriva dalla Spagna una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda da vicino anche la Juventus. Il RealMadrid, pronto ad un'estate di investimenti enormi, avrebbe praticamente chiuso l'acquisto di Christian Eriksen.

Lo riferisce 'El Chiringuito', secondo cui le 'merengues' avrebbero piazzato il colpo assicurandosi il fuoriclasse danese in scadenza nel 2020 col Tottenham ed accostato anche ai bianconeri.

L'affondo sarebbe arrivato perché le resistenze del ManchesterUnited sul fronte Paul Pogba hanno portato gli spagnoli a desistere e tirarsi indietro nella corsa al francese che, da quanto filtra dall'Inghilterra, avrebbe già comunicato ai propri compagni l'intenzione di cambiare aria dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Una notizia molto importante, se confermata, per la Juventus che continua a coltivare il sogno di riportare a Torino a Pogba sul quale veniva segnalato fino ad ora proprio il Real Madrid come concorrente principale. L'affare però rimane tutt'altro che in discesa, sia per l'ingaggio percepito dal calciatore che per le richieste dei 'Red Devils': si parla addirittura di un'offerta da 125 milioni di euro più 25 di bonus già rispedita al mittente.

