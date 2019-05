TORINO SIRIGU RINCON / Un video finito in rete e diventato virale in men che non si dica, Sirigu e Rincon che litigano durante un allenamento: proprio il centrocampista venezuelano ha voluto far chiarezza con un post su 'Instagram' sul caso che sta tenendo banco in casa Torino in un momento cruciale della stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il calciatore ha scritto: "Per chi non lo sa Salva e me litighiamo tutte le settimane ma questo resta fra di noi. Questa volta c’era qualcuno che ci ha ripreso dalla casa di fronte, è questa la novità. Siccome ero squalificato volevo participare di qualche modo nella preparazione della prossima gara alzando il livello di adrenalina e attenzione. Io e Salva siamo tra l’altro molto amici e sono solo cose del lavoro. Sempre Forza Toro".