CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / La sfida con l'Ajax è stata doppiamente amara per Paulo Dybala: oltre all'amarezza per l'eliminazione, l'argentino ha dovuto digerire le critiche per una prestazione opaca e la beffa di un'uscita dal campo nell'intervallo a causa di un problema fisico.

Doveva essere una serata speciale per lui, quella del suo riscatto, e indossava inoltre la fascia di capitano.

La Joya, però, non si abbatte: oggi l'ex Palermo ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram d'incoraggiamento alla piazza: "I capitani soffrono ancora di più per le sconfitte. Le superano lentamente, in silenzio. Il dolore passerà, ma il bello dello sport è che c’è sempre un altro trofeo, un’altra Coppa, un’altra stagione. Vamos!". La parte finale del suo messaggio sembra presagire per lui un'altra stagione in bianconero e allontanare le tante voci di mercato circolate sul suo conto nelle ultime settimane.

