CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS / Dopo la vittoria contro il Napoli, che in pratica ha consegnato lo scudetto alla Juventus, è arrivato il post di festeggiamento di Joao Cancelo: "Da solo puoi fare molto, ma insieme puoi fare tutto. Grande vittoria. Complimenti a tutti". Un messaggio normale dopo un successo importante ma a rendere particolare il post su Instagram del portoghese è il like arrivato da Mauro Icardi: il 'mi piace' messo dall'ex capitano dell'Inter (ed ex compagno di squadra di Cancelo) non poteva passare inosservato in un momento in cui l'attaccante argentino è al centro delle polemiche e il suo futuro a Milano avvolto dal dubbio.

Persi parla anche di un possibile trasferimento allae così il mi piace messo a Joao Cancelo assume i contorni del vero e proprio messaggio. Icardi, con la consorte-agente, non è certo nuovo a inviare messaggio più o meno criptici tramite social: recente la lettera pubblicata dal calciatore proprio su Instagram, così come i post della moglie che fanno sempre discutere. Così come di recente ha fatto discutere un altro mi piace: quello di Chiellini proprio alla lettera di Icardi . Attività social che in un momento come questo si fa fatica a non prendere come veri messaggi.