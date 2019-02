CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA / Il caso Icardi continua a tenere banco. All'attaccante argentino dell'Inter è stata tolta la fascia di capitano e la cessione in estate sembra davvero scontata. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo nerazzurro CLICCA QUI. In questi giorni il calciatore e la moglie procuratrice hanno comunicato per via social: tweets e stories su Instagram non sono mancati per mostrare il loro malumore ma stasera Wanda Nara potrà dire tutta la sua verità a Tiki Taka.

ORE 00.20 - "Non abbiamo mai avuto dubbi di andare a San Siro. C'era solo il dubbio mio perché la piccola aveva la varicella ma Mauro mi ha chiesto di accompagnarlo. Ieri mattina è successo quello che tutti sapete, per fortuna è successo dove c'erano le telecamere. La mia famiglia è l'Inter, ero sotto shock e 5 minuti dopo mi ha telefonato Marotta"

FASCIA DI CAPITANO - "Non ha mai pensato ai soldi senza la fascia di capitano gli hanno tolto più di una gamba. Portava la fascia con orgoglio, e ha sempre fatto tutto per onorarla.

Non ce lo aspettavamo, è stata una sorpresa, l'ho saputo attraverso Twitter"

CONTRATTO - "Parole Marotta? Mi hanno fatto molto piacere. Non te ne vuoi andare? No..."

MORATTI - "Ho parlato con Moratti per farlo giocare. Icardi è uno che si chiude e la situazione andava risolta (Wanda in lacrime, ndr.)"

FUTURO - "Non è una nostra idea andarcene dall'Inter. Non ho mai chiesto un rinnovo. Questo mondo delle volte con le donne è un po' duro"

MAROTTA - Interviene a telefono Marotta: "Vogliamo dare serenità a tutti a Wanda e Icardi, non è un provvedimento disciplinare. Ci sono dei principi che vanno salvaguardati. Mauro ha soli 25 anni, ha tanto davanti per crescere e diventare esperto. Sono stato io a dare delle spiegazioni a Icardi. Ho chiamato per rincuorare Wanda che l'ho vista piangere. Tutto ciò che è stato fatto è per il bene di Mauro Icardi. A breve presenteremo una proposta contrattuale e lei sarà libera di accettare o meno"

Torna a parlare Wanda Nara: "Per il bene dell'inter non faremo nessun rinnovo finché staremo qui. Il rinnovo non è un problema, Mauro darà tutto fino a quando ci sarà, non ha ancora parlato, magari ci sono cose dentro che dirà più avanti. Lui non ha problemi con nessuno, è una persona sincera"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui