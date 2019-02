SERIE A NAPOLI TORINO / Secondo 0-0 consecutivo in campionato per il Napoli di Carlo Ancelotti, che non riesce a superare la resistenza del Torino e si allontana ulteriormente dalla Juventus. Diverse le occasioni non sfruttate al meglio dagli azzurri, con Milik nel primo tempo e Fabian Ruiz e Callejon nella ripresa. Sirigu è super e ringrazia anche il palo su un gran tiro a giro di Insigne.

Nel finale il Var corregge la decisione di, che aveva espulsoper doppia ammonizione. La squadra divola così a +13 e mette una serie ipoteca sullo scudetto.

NAPOLI-TORINO 0-0

CLASSIFICA: Juventus 66; Napoli 53; Inter 46; Milan 42; Roma*, Lazio, Atalanta 38; Fiorentina 35, Torino 35; Sampdoria 33; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 28; Cagliari 24; Udinese, Spal 22; Empoli 21; Bologna* 18; Frosinone 16; Chievo 9.

*una partita in meno

