CALCIOMERCTO INTER WANDA NARA / Il messaggio di Wanda Nara sul caso Icardi è arrivato nel cuore della notte e apre una giornata che potrebbe dare indicazioni precise sul futuro dell'attaccante argentino. La moglie-procuratrice dell'ex capitano dell'Inter ha pubblicato su Twitter due immagini: nella prima c'è un collage di foto del marito, applausi al pubblico e lacrime per testimoniare l'attaccamento alla maglia; nella seconda il bacio Icardi-Wanda Nara dopo la rete al 92' nel derby contro il Milan.

Messaggi da interpretare che aprono, come detto, una giornata che potrebbe far capire su quali binari proseguirà la telenovela: l'agente dell'argentino, come di consueto, questa sera sarà a Tiki Taka e, dagli stessi studi dove sono arrivate le parole che hanno poi portato alla deflagrazione del caso Icardi, arriveranno altre dichiarazioni. Messaggi di pace o di rottura definitiva?

Sostiene questa seconda tesi il 'corriere.it', secondo cui Icardi sarebbe pronto a non scendere più in campo fino a quando la società non chieda scusa per la fascia tolta. L'argentino vorrebbe una conferenza stampa con la dirigenza e Spalletti per chiarire la vicenda.

