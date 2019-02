CALCIOMERCATO LAZIO IMMOBILE CESSIONE CINA / Il Dalian Yyfang prima di chiudere per Marek Hamsik ci aveva provato anche per un'altra stella della nostra Serie A.

Si tratta di Ciroper il quale il club cinese era disposto a mettere sul piatto ben 60 milioni di euro, rispediti al mittente dalla. L'agente del bomber biancoceleste, Alessandro, ne ha parlato così a 'Sky Sport 24': "C'è stato un rischio molto leggero, la Lazio non pensa di privarsi di Ciro, che da parte sua sta benissimo alla Lazio. È normale che possa essere seguito da molti club in giro per il mondo. Se dovesse ripresentarsi una qualche offerta? Non so se si ripresenterà, ma senza dubbio verrebbe rimandata al mittente".