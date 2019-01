JUVENTUS ROMERO / La Juventus continua il pressing su Romero.

Oggipotrebbe tornarà nel quartier generale di Milano dopo la trasferta di Jeddah a seguito della squadra nella finale di Supercoppa contro il Milan e incrociare in un nuovo summit ile il Ds Perinetti per dare un'ulteriore accelerata alla trattativa per il giovane difensore argentino. Il capo area sport bianconero vuole evitare possibili inserimenti delle concorrenti -in particolare - e definire l’ingaggio del giocatore classe ’98. L'accordo economico potrebbe essere trovato intorno ai 20-22 milioni di euro, con Romero rche esterebbe alla corte di Prandelli almeno fino a giugno.