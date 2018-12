Bologna-Lazio, i tifosi contestano: la risposta di Inzaghi

BOLOGNA LAZIO INZAGHI / Sconfitto da suo fratello Simone nel match odierno tra Bologna e Lazio, Pippo Inzaghi ha analizzato la prestazione della sua squadra: "Stavamo contenendo e rischiando poco, poi abbiamo preso gol su calcio da fermo e nelle ripartenze abbiamo sempre fatto la scelta sbagliata - le sue parole ai canali ufficiali del club rossoblu - In avanti non abbiamo creato abbastanza per pareggiare la partita, ho provato ad inserire tutti gli attaccanti a disposizione ma la Lazio non ci ha concesso nulla.

Loro sono una squadra a tratti straripante, che si è permessa di tenere in panchina Immobile e Parolo, e penetrare fra le loro maglie difensive non è stato semplice. I tifosi hanno ragione di lamentarsi, la squadra non sta andando bene e non so cosa avrebbero potuto fare di diverso, meritano ben di più di quanto stiamo dando loro. Continuare a lavorare duro è l’unica possibilità, rimango convinto che ne usciremo". La panchina di Inzaghi è sempre più a rischio dopo l'ennesima sconfitta stagionale