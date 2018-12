Calciomercato Napoli, da Pavard a Kouame: gli affari del 2019

CALCIOMERCATO NAPOLI 2019 KOULIBALY PAVARD / "Mi hanno offerto 95 milioni di sterline per Koulibaly, che sono 104 milioni di euro, lo voleva Mourinho al Manchester United. A gennaio non lo vendiamo, siamo ben corazzati, poi arriverà il momento in cui dovremo accettare delle proposte indecenti. A me non fa paura nulla, prima o poi dovremo pensare a come sostituire certi giocatori, troveremo dei giovani da affiancargli", così il presidente De Laurentiis qualche giorno fa a Casa Corriere ha aperto gli scenari del mercato del Napoli soprattutto in vista del 2019 alle porte. Il nome più caldo è Kalidou Koulibaly, uno dei difensori più apprezzati d'Europa.

Koulibaly, Hysaj, Pavard: tutto sulla difesa tra entrate e uscite

Koulibaly ha rinnovato ad agosto, il Napoli con l'agente Ramadani ha trovato un accordo al termine di un'estate bollente: il Manchester United, oltre ai 104 milioni di euro al Napoli, offriva un ingaggio di 8 milioni a stagione al calciatore che percepisce bonus compresi intorno ai 4 milioni di euro. Il nuovo contratto prevede una clausola rescissoria di 150 milioni di euro valida dall'estate del 2020, De Laurentiis vuole avvicinarsi a queste cifre e nella prossima estate ci sarà l'assalto del Barcellona (non basta Murillo in prospettiva) e dello stesso Manchester United. Il Napoli si sta già muovendo sui difensori centrali, considerando anche che Albiol va verso i 34 anni e Chiriches recupererà da un infortunio al crociato, la ricerca dello scouting azzurro è già partita. Gli osservatori del Napoli sono stati avvistati a Stoccarda, dove c'è Pavard che piace ad Ancelotti anche per la sua duttilità essendo un esterno destro adattabile anche nel ruolo di difensore centrale. La trattativa è molto complicata, la clausola è di 40 milioni di euro ma l'entourage è attratto dall'interesse del Bayern Monaco, società pronta a sbaragliare la concorrenza per uno dei profili più interessanti della Bundesliga, un talento classe '96 già campione del Mondo con la Francia da protagonista. Sulla fascia destra, però, tutto dipende da Hysaj, le trattative per il rinnovo sono ferme, se ne riparlerà dopo il mercato di gennaio perchè c'è da capire cosa succederà in casa Chelsea. I Blues rischiano il blocco del mercato e potrebbero anticipare nella sessione invernale un'offerta al Napoli per il terzino albanese lasciandolo in prestito fino a giugno.

Manovre sulla mediana, da Rog ad Almendra e quel retroscena esclusivo su Rekdal....

Il centrocampo anche è un reparto in ebollizione, il Paris Saint-Germain ha un budget di 25 milioni a causa del fair play finanziario, ha sondato il terreno con il Napoli per l'assalto ad Allan da compiere dopo eventuali cessioni ma ha incontrato il secco no del direttore sportivo Giuntoli.

Attacco Napoli, tutto dipende da Mertens: tra rinnovo e clausola...

Rog potrebbe andare al Parma in prestito per sostituiree verificare il suo percorso con la possibilità di giocare da titolare. Il trasferimento consentirebbe al Napoli di portare, che dopo la sosta sarà pienamente recuperato, in lista Uefa: non è un caso che sia contro il Cagliari che contro la Spalabbia giocato la parte finale della gara da centrocampista centrale al fianco di Allan alla Sardegna Arena e di Hamsik al San Paolo contro Kurtic e compagni, Ancelotti sta monitorando il suo adattamento in mezzo al campo. Per il centrocampista polacco sono ancora in corso le discussioni sul rinnovo, si cerca l'accordo sulla clausola rescissoria e su altri dettagli. Nell'attuale contratto la clausola è di 65 milioni, l'entourage del giocatore non vuole che sia spinta al massimo oltre i 90 milioni di euro, il Napoli vuole avvicinarsi al raddoppio del prezzo, intorno ai 120 milioni di euro. De Laurentiis a breve partirà per gli States, se ne sta occupando il direttore sportivo Giuntoli che è ufficialmente in scadenza di contratto ma la strada per il rinnovo è stata tracciata. Gli è stato proposto un triennale già da qualche mese, i segnali sembrano andare verso un matrimonio che continua.vuole giocare di più, pensava che dopo la partenza didiventasse il titolare, non riesce a convincere Ancelotti ma il Napoli mantiene altissime le pretese nonostante le prestazioni poco convincenti. Il Napoli chiede 50 milioni di euro per l'ex Bologna, in estate si era fatto avanti ilma proposte concrete e interessanti non sono giunte dalle parti di Castel Volturno. Giuntoli e la squadra mercato del Napoli si guardano intorno, s'osservano soprattutto giovani interessanti, quelli che potrebbero essere i nuovi Fabian Ruiz. Intrigadel, centrocampista classe '2000 con 9 presenze in Primera Division, c'è la concorrenza del Valencia, dall'Argentina chiedono 20 milioni. Il Napoli si è fatto avanti e sta valutando le dinamiche di quest'affare per il capitano della Nazionale Under 20 impegnato tra gennaio e febbraio al Sub20 in Cile. L'attenzione per i giovani talenti in mediana è alta, con l'idea che possano passare anche per la Primavera o in prestito altrove, quest'estate c'è stata una trattativa serrata per Thomas Grevsnes, centrocampista classe '2001 del Fredrikstad, capitano della Nazionale norvegese Under 17.

In attacco le mosse ruotano intorno a Mertens che ha il contratto in scadenza nel 2020: l'entourage del belga ha rifiutato gli approcci del Napoli che ha provato ad allungare l'intesa togliendo la clausola di 28 milioni di euro valida nella prima metà di giugno, ma gli agenti hanno chiesto un serio ritocco all'ingaggio di 5 milioni che De Laurentiis non vuole concedere per un trentunenne. In entrata si guarda in casa Genoa, piacciono Kouame e Piatek ma le manovre sono state più intense finora per l'attaccante ivoriano classe '97: contatti con Preziosi e Perinetti e con l'agente Michelangelo Minieri, ma il Genoa non approfondirà le trattative a gennaio, se ne riparlerà in estate.

