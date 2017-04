Cagliari, infortunio Borriello: l'esito degli esami

10/04/2017 20:24

CAGLIARI BORRIELLO INFORTUNIO / Sospiro di sollievo per Marco Borriello. L'attaccante, che sta trascinando il Cagliari e tutti i fantallenatori, che hanno puntato su di lui, con i suoi gol, rientrerà presto in gruppo.

Il calciatore, che era stato costretto a fermarsi nel corso della sfida di ieri contro il Torino, ha voluto tranquillizzare tutti attraverso la propria pagina Instagram: "Buongiorno a tutti solo per informare per chi fosse interessato che stamattina ho effettuato gli esami per il mio infortunio di ieri in partita. Per fortuna l'esito dell'esame non ha evidenziato nessun danno muscolare, sarò disponibile con la squadra nel giro di un paio di giorni".

M.S.