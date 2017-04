Chievo, Gamberini si confessa: "Fregato dal mio miglior amico. Ho perso due milioni"

09/04/2017 15:47

CHIEVO GAMBERINI TRUFFA / Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', il difensore del Chievo, Gamberini, ha rivelato un episodio del proprio passato che mette in evidenza il lato oscuro del calcio: "Tra il 2010 e il 2011 mi hanno truffato due volte. Ho perso quasi due milioni di euro. Inizialmente vorresti avere il pugno di Tyson, anche se poi lentamente metabolizzi. Perdi però fiducia in tutti. Mi vergognavo anche di dirlo ai miei genitori, così da non dar loro un dispiacere. Prendevo schiaffi ovunque in quel periodo. Tra l'altro chi mi ha fregato era il mio migliore amico. In realtà era un parassita. Noi calciatori ne abbiamo tanti intorno. Crediamo di capire tutto ma non è così. Ad esempio, non siamo in grado di gestire i nostri investimenti. Se compriamo una casa la paghiamo un prezzo più alto; se l’affittiamo, scopriamo che un altro spende la metà. Comunque sa una cosa? Un giorno mi piacerebbe rivedere chi mi ha fregato. Non porto rancore, mi piacerebbe solo sentire quello che hanno da dire. So che vivono felici perché, pur se condannati, risultano nullatenenti".

L.I.