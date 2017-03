Calciomercato Serie A, da Wilshere a Sanchez: arrivi e ritorni 'grazie' all'Arsenal

28/03/2017 16:15

CALCIOMERCATO ARSENAL SERIE A / Arsène Wenger dovrebbe rinnovare di uno o altri due anni il suo contratto con l'Arsenal e preparare una rivoluzione che potrebbe coinvolgere ben 12 giocatori, tutti o quasi potenziali nuovi arrivi (o ritorni) nel campionato di Serie A. Due quelli col contratto in scadenza a giugno: Santi Cazorla, che preferirebbe tornare in Spagna alla Roma, e Yaya Sanogo che piace al Genoa. Dieci quelli il cui contratto finisce nel 2018: da Ramsey a Gibbs, passando per Oxlade-Chamberlain, Wilshere - sempre nel mirino del Milan - Mertesacker, Jenkinson, il romanista Szczesny e Joel Campbell. Senza dimenticare Mesut Özil e, soprattutto, Alexis Sanchez. L'attaccante cileno sarebbe uno dei grandi obiettivi per prossimo il mercato estivo di Juventus e Inter.

R.A.