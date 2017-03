VIDEO CM.IT - Italia-Spagna, Chiesa: "Darò il massimo per l'Europeo"

Dal nostro inviato Valerio Cassetta

27/03/2017 23:47

ITALIA SPAGNA UNDER 21 / Federico Chiesa ha commentato la prestazione dell'Italia Under 21 nell'amichevole persa contro la Spagna. Il calciatore è intervenuto in zona mista, dove erano presenti gli inviati di Calciomercato.it: "Ho già esordito con la Polonia, non me lo aspettavo. Cantare l'inno allo stadio 'Olimpico' è stato qualcosa di magnifico, ne sono onorato. Sono contento per queste due amichevoli. In Nazionale bilancio positivo. Europeo? Io penso deve dare il massimo poi il mister deciderà a fine stagione. Sarei onorato della sua convocazione. Parole di Pirlo e Di Biagio? Ringrazio loro per queste parole. Bernardeschi? Sappiamo quanto è forte, ci darà una mano agli Europei".

M.D.A.