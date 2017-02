Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: anche Guardiola su Lindelof. In pole c'è...

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

27/02/2017 14:07

BENFICA LINDELOF MANCHESTER CITY / Le scorse settimane vi abbiamo rivelato il sorpasso della Juventus sull'Inter nella corsa a Victor Lindelof. L'eclettico difensore della Nazionale svedese, tuttavia, potrebbe non sbarcare in Italia la prossima estate in considerazione della folta concorrenza a livello europeo. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, un altro top club sarebbe adesso in corsa per Lindelof: si tratta del Manchester City, che sta seguendo il giocatore del Benfica su indicazione del suo manager Pep Guardiola. Una accelerazione che ha portato i 'Citizens' a superare i cugini dello United, che a gennaio sono stati molto vicini ad acquistare lo scandinavo, in vista della prossima sessione di mercato. Ad oggi, tuttavia, è un'altra la squadra che resta in pole: si tratta del Real Madrid che però potrebbe rivedere i suoi piani qualora dovesse dare il benservito a Zidane e cambiare guida tecnica.