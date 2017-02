26/02/2017 02:05

SPARTA PRAGA DOCKAL / Borek Dockal si trasferisce in Cina. Dopo l'eliminazione dall'Europa League, lo Sparta Praga ha deciso di cedere il 28enne suo centrocampista all'Henan Jianye per una cifra vicina agli 8,5 milioni di euro. Il Nazionale ceco ha firmato un contratto fino al 2020.

M.R.