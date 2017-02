Inter, Zhang incontra il Real Madrid: prove di alleanza

24/02/2017 20:08

INTER ZHANG REAL MADRID / Agenda fitta d'impegni per il numero uno di Suning e proprietario dell'Inter, Jindong Zhang, sbarcato ieri in Europa. Dopo la prima tappa a Milano, oggi pomeriggio è partito per Madrid dove resterà per le prossime ventiquattro ore. Oltre che per motivi di business, come per la trasmissione dei diritti televisivi della Liga in Cina, Zhang approfitterà della tappa spagnola per incontrare il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, riferisce 'Gazzetta.it'. Tra i due club già da mesi esistono ottime relazioni diplomatiche e l'incontro servirà per consolidare ulteriormente i rapporti puntando a dar vita ad una vera e propria alleanza. Il rientro in Italia è previsto per sabato sera e domenica mattina potrebbe raggiungere il centro sportivo di Appiano Gentile per vivere con la squadra le ore che precedono il big match con la Roma.



L.P.