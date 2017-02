Calciomercato Roma, torna di moda Blind. Ma occhio anche al Milan

22/02/2017 10:26

CALCIOMERCATO ROMA BLIND - Arrivato dall'Ajax nell'agosto del 2014 per 18 milioni di euro, Daley Blind potrebbe presto lasciare il Manchester United. Già in passato, rumors su una possibile cessione del 'tulipano' si erano rincorsi: il giocatore era stato accostato ad Inter, Roma e Milan. E proprio queste ultime due piste italiane, potrebbero tornare di moda durante la prossima sessione del calciomercato. Il destino del 26enne difensore (e all'occorrenza centrocampista) olandese, sembra legato a doppio filo a quello di Victor Lindelöf, 22enne centrale del Benfica. Sullo svedese infatti, c'è una lunga lista di pretendenti: di nuovo le tre formazioni italiane ma anche lo stesso United. Se i 'Red Devils' dovessero spuntarla sulla concorrenza, ipotesi ad oggi più accreditata, l'arrivo di Lindelöf a Manchester spalancherebbe le porte ad una cessione di Blind. Il figlio d'arte dell'attuale CT della nazionale olandese, nonché ex difensore dell'Ajax, ha il contratto con la società inglese in scadenza nel giugno del 2018. La Roma in particolare, qualora perdesse Manolas, potrebbe tornare sul giocatore ma attenzione anche al 'nuovo' Milan cinese, desideroso di regalare da subito qualche colpo interessante ai tifosi. L'attuale valutazione del giocatore è intorno ai 20 milioni di euro.

F.S.