Calciomercato Atalanta, Gasperini: "Per Conti sarà più facile arrivare in una grande"

21/02/2017 18:04

NAPOLI ATALATNA GASPERINI / Banco di prova importante per la favola Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini sabato farà visita al Napoli di Sarri: "E' un momento decisivo un po' per tutte le squadre, alcune partite iniziano a valere di più perchè danno dei verdetti - ammette ai microfoni di 'Radio Crc' il tecnico dei bergamaschi - Ad esempio il ritorno col Real è un punto importante della stagione, ma anche gli scontri diretti per le prime posizioni. Noi non avremo la pressione di altri club che concorrono con noi per le posizioni europee, ma sappiamo il valore degli avversari."

SARRI - "E' una bella storia, di un tecnico che ha fatto gavetta in tante categorie. E' sempre stato molto apprezzato, ma c'era sempre il punto interrogativo, come se le grandi squadre fossero solo per ex giocatori subito catapultati in alto. Lui si sta meritando tutto quello che sta ottenendo".

CONTI - "Pronto per il Napoli? Si sta imponendo, c'è l'attenzione di tutti perché sa fare bene entrambe le fasi. E' un giocatore giovane ed è più facile per lui arrivare in una grande, anche se l'Atalanta è quarta e non è poi così piccola".

SENZA PAURA - "Faremo il massimo, compatibilmente con quello che ci consentirà il Napoli. Se il Napoli sarà al meglio dovremo anche difendere, ma se ce lo consentirà dovremo sfruttare le nostre caratteristiche. Non possiamo snaturare quello che ci ha portato a questo punto".

M.S.