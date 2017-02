Napoli, infortunio Allan: può saltare Juventus e Roma

19/02/2017 19:40

NAPOLI INFORTUNIO ALLAN JUVE ROMA / L'esplosione di Zielinski ha comportato un utilizzo sempre più scarso di Allan ma, dopo l'impegno in Champions League contro il Real Madrid, Sarri ha deciso di schierarlo quest'oggi dal primo minuto contro il Chievo.

Sfortuna ha voluto però che l'ex Udinese non sia riuscito neanche a portare a termine il primo tempo, dato l'infortunio patito. Al suo posto proprio Zielinski, autore del gol del momentaneo 0-3.

Il brasiliano azzurro sarà sottoposto a una risonanza per poter valutare l'entità dell'infortunio. Stando ai primi accertamenti, riporta 'Sky Sport', per il centrocampista potrebbe trattarsi di una piccola lesione muscolare al ventre, che potrebbe tenerlo lontano dal campo per circa 15-20 giorni.

Se tale ipotesi dovesse essere confermata, Sarri dovrebbe fare a meno del suo mediano sia contro la Juventus in Coppa Italia che contro la Roma in campionato. Nessun pericolo invece per la sfida di ritorno al 'San Paolo' contro il Real Madrid.

L.I.