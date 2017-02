Argentina, convocazione Icardi: decisione a sorpresa di Bauza

17/02/2017 14:08

ARGENTINA BAUZA CONVOCAZIONE ICARDI / Icardi in Nazionale? No, almeno per il momento. Edgardo Bauza, ct dell'Argentina, di ritorno dal tour europeo che lo ha portato anche a far visita all'Inter ha parlato dell'incontro con il capitano nerazzurro e del suo futuro con l'Albiceleste: "Abbiamo parlato di calcio con lui - le parole riportate da 'olè.com.ar' - e gli ho detto che per ora non sarà convocato. Può però essere chiamato in qualsiasi momento".

Anche per un altro 'italiano', Fazio della Roma, non c'è la certezza della convocazione: "E' un possibilità, non lo escludo, né confermo. Mancano ancora molte partite, faremo la lista con calma. Spero non ci siano infortuni".

B.D.S.