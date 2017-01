Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO agente Rossi: "Offerte da Usa, Cina e Messico. Lascerà il Celta"

ESCLUSIVO

Federico Scarponi

19/01/2017 18:20

CALCIOMERCATO LAZIO ESCLUSIVO ROSSI - Ci sono calciatori che vantano un credito nei confronti della sorte. Sorte che non gli ha consentito di avere una carriera all'altezza del loro talento. E' il caso di Giuseppe Rossi, 29enne attaccante italiano della Fiorentina, attualmente in prestito agli spagnoli del Celta Vigo. Il suo percorso professionale, infatti, è stato finora pesantemente condizionato da ripetuti importanti infortuni al ginocchio (e relative operazioni), che lo hanno tenuto per lunghi periodi lontano dal campo, impedendogli di palesare tutto il suo enorme potenziale. Uno di questi, rimediato nell'aprile del 2012 quando vestiva la maglia del Villarreal, lo costrinse a saltare l'Europeo con la Nazionale italiana di Cesare Prandelli di cui era uno degli elementi portanti.

Un conto aperto quindi col fato e la voglia del giocatore di tornare a stupire. Dell'attaccante nato a Teaneck nello Stato del New Jersey, legato al club 'Viola' da un contratto in scadenza il prossimo giugno, si è parlato ultimamente in ottica calciomercato: si ipotizza per lui un possibile ritorno in Italia dopo le esperienze con le maglie di Parma e Fiorentina appunto.

Calciomercato Lazio, agente Rossi: "Per ora non si può muovere, a fine anno lascerà il Celta Vigo"

Le squadre accostate a Giuseppe Rossi, nello specifico, sono soprattutto Lazio, Sampdoria e Sassuolo. Tre piste che, almeno per ora, non possono essere percorse. A spiegarne il motivo, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, è lo stesso agente del calciatore, Andrea Pastorello.

"Si parla di molte squadre interessate a Rossi. Il discorso però, è in realtà molto semplice - ha spiegato Pastorello in esclusiva a Calciomercato.it -: Giuseppe non può spostarsi in questa sessione invernale del calciomercato, in quanto è già sceso in campo con le maglie di due club diversi e il regolamente non consente che ne indossi una terza. In questo senso, ipoteticamente, potrebbe tornare soltanto a giocare nella Fiorentina. Ma questa è una ipotesi inverosimile. Per quel che riguarda il futuro, credo proprio che a fine stagione lascerà il Celta Vigo. La sua intenzione è quella di restare a giocare in Europa, nonostante siano arrivate offerte dagli Stati Uniti, dalla Cina e dal Messico. Sono stato da Giuseppe la scorsa settimana e ci siamo dati appuntamento per fare un punto della situazione, verso la fine del mese di Febbraio. Ad oggi quindi, nulla è stato deciso e tutte le piste sono ugualmente percorribili".



Discorso quindi rimandato all'estate, quando il nome di Rossi potrebbe tornare di moda soprattutto come obiettivo del calciomercato Lazio, club col quale ci sono stati già contatti in passato...