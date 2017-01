Liga, Siviglia-Real Madrid 2-1: delirio Jovetic allo scadere

15/01/2017 22:39

LIGA SIVIGLIA REAL MADRID JOVETIC / Importante vittoria del Siviglia nella 18a giornata di Liga spagnola. Allo stadio 'Ramón Sánchez-Pizjuán' i padroni di casa sono riusciti ad imporsi sul Real Madrid con un gol allo scadere di Stevan Jovetic. Dopo il vantaggio dei 'Blancos' con Cristiano Ronaldo al 67', la risposta del Siviglia è arrivata soltanto nei minuti finali, quando Ramos (all'85') e Jovetic (al 92') hanno ribaltato il punteggio. L'attaccante ex Inter è riuscito a segnare la sua seconda rete in due apparizioni. Un gol importantissimo che regala tre punti preziosi ai biancorossi, ora momentaneamente al secondo posto in classifica. Il Real Madrid, invece, ha interrotto la lunga serie di imbattibilità che durava da ben 40 partite.

Siviglia-Real Madrid 2-1: 67' Cristiano Ronaldo (R), 95' Ramos (S), 92' Jovetic (S).

CLASSIFICA: Real Madrid 40, Siviglia 39, Barcellona 38, Atletico Madrid 34, Villarreal 31, Real Sociedad 29, Athletic Bilbao 28, Celta Vigo 27, Eibar 26, Las Palmas 24, Espanyol 23, Alaves 22, Malaga 21, Betis 21, Deportivo la Coruna 18, Leganes 17, Valencia 16, Sporting Gijon 12, Granada 10, Osasuna 9.

M.D.A.