Calciomercato Fiorentina, agente Sportiello: "Ecco perché non è andato al Napoli"

13/01/2017 14:51

SPORTIELLO FIORENTINA NAPOLI / Marco Sportiello sarà un giocatore della Fiorentina. "E speriamo di chiudere l'affare entro stasera" dichiara il suo agente Giuseppe Riso. Ai microfoni di 'Radio Crc', il procuratore dell'estremo difensore dell'Atalanta spiega i motivi per cui non è andato al Napoli, altro club che lo seguiva da tempo: "Le dinamiche di mercato non hanno sempre una logica. Il Napoli ha Reina che è un pilastro della squadra in tutti i sensi e ci può stare che la società abbia le sue strategie. Nelle trattative poi i tempi si devono incastrare. Nelle prossime ore Gollini andrà all'Atalanta, deve però sostenere le visite mediche per cui bisogna sempre aspettare l'ufficialità".

M.R.