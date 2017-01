Napoli, malumore Giaccherini: "Speravo di giocare di più. Futuro? Deciderà la società"

11/01/2017 00:25

CALCIOMERCATO NAPOLI GIACCHERINI / Al termine di Napoli-Spezia, match in cui è tornato protagonist, ha parlato Giaccherini. L'esterno d'attacco sta trovando poco spazio agli ordini di Sarri: "Mi aspettavo di giocare di più ma le scelte del mister non le critico - ammette ai microfoni di 'Rai Sport' - Non ho mai fatto polemiche e cerco di lavorare come è giusto che sia. Sono contento qua per quanto riguarda il mercato non ho avuto niente. Deciderà il Napoli. Vediamo..."

M.S.