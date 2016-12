Torino, Iago Falque non ha dubbi: "Pjanic il più forte tra i miei ex compagni"

29/12/2016 13:15

IAGO FALQUE PJANIC / "Pjanic è stato l'ex compagno più forte con il quale mi sono allenato": così Iago Falque, durante un'intervista a 'SkySport', ha parlato del centrocampista della Juventus, soffermandosi poi sul Torino, sul suo momento e sull'esperienza con la maglia giallorossa. L'esterno offensivo dei granata e il centrocampista bosniaco hanno giocato insieme a Roma, sia con Garcia sia con Spalletti in panchina. Un pò ai margini con il tecnico toscano, l'ex Genoa ha ritrovato così lo smalto di un tempo a Torino, grazie alla fiducia accordataglia da Mihajlovic e al feeling con il bomber Belotti. La stagione è stata così caratterizzata da una serie di gol e assist. Numeri che, inevitabilmente, hanno innescato una serie di rimpianti a Trigoria, dove prosegue la caccia all'esterno tra Jesé, Defrel, il Papu Gomez, El Ghazi.

“Nella capitale ho vissuto un’esperienza intensa - prosegue l'ex Genoa - , divisa in due periodi: i primi tre mesi mi sono espresso bene, ma poi nei successivi 6 ho trovato più difficoltà. Se la Roma può competere per lo scudetto? Hanno tutto per farlo, dall’allenatore alla squadra e tutta città li sostiene, il problema è dover competere contro una squadra come la Juventus che non perde quasi mai”.

Iago Falque parla dell'esperienza al Torino

"Mi trovo molto bene qui - torna sulle news Torino - i tifosi sono stati speciali. Sento stima e fiducia. In campo dò sempre tutto quello che ho. In attacco gioco con Belotti e Ljajic, ti fanno segnare e ti permettono di esprimerti al meglio. Inoltre anche Baselli e Benassi riescono a farmi fare bene. Cosa vuole Mihajlovic? Ci chiede di entrare in campo con coraggio e senza paura”. Intanto, il presidente Cairo è alla ricerca di un nuovo rinforzo in questa finestra di calciomercato. Iturbe è il primo nome, i contatti con il suo entourage sono costanti. Vigila sempre il Genoa in tandem con il Lione: entrambi i club si erano affacciati già in passato.