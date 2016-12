Calciomercato Roma, colpo di scena Jesé: si riapre tutto!

29/12/2016 09:36

CALCIOMERCATO ROMA JESE' RODRIGUEZ / Jesé Rodriguez-Roma: arriva il colpo di scena. Quando la trattativa per il trasferimento dell'attaccante spagnolo del Paris Saint-Germain al Las Palmas sembrava ormai in dirittura d'arrivo, ecco la brusca frenata che rimette tutto in discussione e torna a far sperare il club giallorosso. "Non possiamo permetterci lo stipendio di Jesé", ha ammesso il presidente del Las Palmas Miguel Angel Ramirez, confermando al contempo la concorrenza di Roma, Milan e Liverpool.

La Roma conta sui buoni rapporti col Paris Saint-Germain per spuntarla sulla concorrenza con un'operazione in prestito.E al Psg piace Rüdiger...