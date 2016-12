Calciomercato Inter, la Cina chiama Lassana Diarra

26/12/2016 10:41

CALCIOMERCATO INTER / L'Inter rischia di dover cancellare un nome dalla lista per il casting a centrocampo. A caccia di rinforzi per la mediana, la dirigenza nerazzurra era tornata a monitorare anche Lassana Diarra, più volte accostato all'Inter nelle ultime sessioni di calciomercato. Secondo quanto riferisce il transalpino 'La Provence', però, sul francese del Marsiglia sarebbero piombati ora alcuni club cinesi che non hanno difficoltà a spendere fior di soldi per arrivare a calciatori di spessore internazionale.

Calciomercato, Lassana Diarra tra Inter e Cina

In Francia, in ogni caso, riferiscono che con ogni probabilità Diarra dirà addio all'OM di Rudi Garcia già a gennaio. L'Inter osserva attenta, così come fa ormai da mesi, ma l'ipotesi Cina prende quota. Non più tardi di un mese fa, infatti, lo stesso ex Real Madrid aveva aperto alle piste orientali: "Il calcio è globale". Un bell'indizio.



Preso atto delle possibili difficoltà che comporterebbe la trattativa per Lassana Diarra, il calciomercato Inter deve registrare complicazioni anche su un altro fronte. Ovvero quello che porta a Luiz Gustavo, anche lui cercato a più riprese negli scorsi anni e tornato di moda ora con Stefano Pioli in panchina. Dalla Germania fanno sapere che il Wolfsburg avrebbe aperto alla cessione, ma non in prestito, unica strada percorribile dalla dirigenza nerazzurra durante la sessione invernale a causa dei vincoli legati al Fair Play Finanziario che impongono il pareggio di bilancio a fine stagione. In corsa, dunque, restano sempre il sogno Milan Badelj, anche se trattare con la Fiorentina è complicato e lo scambio con Stevan Jovetic sembra al momento impensabile, e soprattutto Lucas Leiva: poco utilizzato da Jurgen Klopp al Liverpool, il brasiliano avrebbe già detto 'sì' all'ipotesi di un trasferimento a Milano. Da capire con che formula: l'Inter, infatti, punterebbe al prestito secco in quanto in estate darà l'assalto ad un top player di livello mondiale in quel reparto.

L.P.