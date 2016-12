Fiorentina-Napoli, Kalinic simula ma niente giallo: Tagliavento lo grazia

22/12/2016 21:49

FIORENTINA NAPOLI TAGLIAVENTO KALINIC / Fa discutere la decisione di Tagliavento in Fiorentina-Napoli. L'arbitro ha deciso di non ammonire Kalinic nonostante una simulazione evidente dentro l'area di rigore. Il fischietto ha deciso di lasciar correre, mostrando, invece, il giallo a Reina, che reclamava l'ammonizione per l'attaccante croato, il quale sarebbe stato espulso avendo ricevuto il primo cartellino al terzo minuto di gioco. Kalinic - a sua discolpa - sembra ammettere di non aver ricevuto alcun fallo.

Un ammissione, che in linea generale per regolamento, non gli avrebbe dovuto evitare il secondo giallo.

M.S.