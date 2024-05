DIRETTA Serie A, Bologna-Juventus: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Ultima sfida della trentasettesima giornata di Serie A, Bologna-Juventus verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dal terremoto post Coppa Italia che ha portato all’esonero di Massimiliano Allegril, la Juventus fa visita al Bologna nell’ultima partita della trentasettesima giornata di Serie A. Guidati in panchina da Paolo Montero, i bianconeri proveranno a riprendersi il terzo posto, ma per riuscirci hanno un risultato obbligato: la vittoria. In caso di pareggio, infatti, i padroni di casa manterrebbero il vantaggio in classifica grazie ad una migliore differenza reti, in attesa dell’ultima giornata.

Quella di questa sera sarà una partita speciale per Thiago Motta, da tempi non sospetti scelto da Cristiano Giuntoli per il ruolo di erede di Allegri. Dopo la sfida odierna, il tecnico italo brasiliano si riunirà con la proprietà felsinea per fare il punto della situazione finale sul proprio futuro. Tornando agli aspetti del campo, i rossoblu dovranno fare a meno di Joshua Zirkzee, infortunatosi contro il Napoli. Gli ospiti, invece, saranno a ranghi completi visto che, dopo aver scontato la squalifica per scommesse, anche Nicolò Fagioli è stato inserito nella lista dei convocati. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio Dall’Ara in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumí, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Urbanski, Saelemaekers; Odgaard. All. Thiago Motta

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Vlahovic. All. Montero

CLASSIFICA SERIE A: