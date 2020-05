DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Terzo giorno della 'Fase 2' in Italia della lotta al coronavirus. Contagi in calo anche nella giornata di martedì: dati incoraggianti, con il tasso di contagiosità in Lombardia che è sceso sotto la media italiana di 0,80. Calano anche i ricoverati in terapia intensiva, possibile riapertura in anticipo di alcune attività come negozi di biciclette, barche e toelettatura animali. Per il calcio è stato rinviato il Consiglio Federale della FIGC, mentre alcune squadre di Serie A come la Juventus hanno ripreso il lavoro sul campo con sedute individuali: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'e il mondo.

LIVE

10.05 - Rinvio del governo tedesco sulla ripresa della Bundesliga: possibile nuova data 22 o 29 maggio.

9.36 - Interviene anche Matteo Salvini, leader della Lega, sulla questione calcio: "No a pregiudizi del governo. Regole chiare per ripartire"

9.00 - Sempre dalle colonne de 'Il Fatto Quotidiano' il premier Conte fa anche alcune anticipazioni sulle misure che saranno contenute nel "decreto maggio": "Non nascondiamoci, gli effetti della crisi economica saranno molto dolorosi".

8.50 - La giornata di oggi, secondo indiscrezioni, poteva decretare la fine della stagione calcistica in Italia. Il premier Conte a 'Il Fatto Quotidiano' però rinvia: "Non ho ancora messo mano al dossier".

8.10 - Il Ministro della Salute Speranza: "Chiesti oltre 3 miliardi per la Sanità. Strada giusta, ma ci sono ancora dei rischi".