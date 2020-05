CALCIOMERCATO JUVENTUS ARTHUR PJANIC DE SCIGLIO SERGI ROBERTO / "Tra grandi club ci si parla sempre, non solo di scambi di calciatori ma anche degli sviluppi del mondo del calcio" così un paio di giorni fa il CFO della Juventus Fabio Paratici ha risposto a precisa domanda sulla possibile operazione incrociata con Miralem Pjanic al Barcellona ed Arthur in bianconero. Il Barça, al pari del Psg, ha messo nel mirino il centrocampista bosniaco che la dirigenza juventina vorrebbe cedere per arrivare al brasiliano che come vi avevamo anticipato su Calciomercato.it al momento non vuole lasciare la Catalogna. Ma lo scenario potrebbe cambiare se a spingere per l'operazione fosse proprio il club blaugrana, convincendo l'ex Gremio a cambiare aria.

Non a caso, come riporta 'Tuttosport', quello tra Pjanic e Arthur non è l'unico scambio sul quale si starebbe ragionando. Nelle scorse ore sono tornate a circolare voci secondo cui la Juve avrebbe offerto Mattia DeSciglio ai catalani. Secondo il quotidiano torinese potrebbe essere la mossa per intavolare anche un'altra operazione di scambio con cui portare a Torino Sergi Roberto, classe '92 dirottato sulla fascia ma nato centrocampista.

