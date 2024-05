Germania, Israele e Brasile: esplode il talento di Noemi Scheinkman

La trequartista quindicenne gioca per il Maccabi Petah Tikva e, dopo la Nazionale tedesca e quella israeliana, è stata convocata anche dall’Under 15 brasiliana

In Brasile hanno scoperto il talento di Noemi Scheinkman. La talentuosa calciatrice quindicenne gioca in Israele, al Maccabi Petah Tikva, ma è stata convocata dall’Under 15 del Brasile per uno stage di sette giorni andato in scena dal 5 al 12 maggio.

“Questa settimana di allenamenti con la Nazionale Under 15 brasiliana è stata molto positiva – ha detto a ‘Esporte News Mundo’ non nascondendo l’emozione – Per me è un onore essere convocata in Nazionale. Sono riuscito a imparare tanto e ora devo continuare a lavorare nel mio club per migliorare ancora”.

Noemi è una trequartista che nella passata stagione ha realizzato la bellezza di 14 gol e fornito ben 23 assist. È nata in Germania, trasferendosi negli Stati Uniti a solo 8 anni, e nel dicembre scorso è stata convocata anche dalla nazionale tedesca.

Pur non avendo la cittadinanza israeliana, la ragazza ha strappato pure la convocazione per le Under 15, 16 e 17 di Israele.

Suo papà è Leonardo Scheinkman, fondatore della Triumph Sports e partner di personaggi illustri del calcio maschile internazionale, vedi i brasiliani Dante e Rafinha.