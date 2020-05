Calciomercato Milan, affare Jovic: concorrenza inglese

CALCIOMERCATO MILAN JOVIC / Luka Jovic è un obiettivo del Milan. L'attaccante, che non è riuscito ad imporsi con la maglia del Real Madrid, è pronto ad intraprendere una nuova avventura. I rossoneri, secondo gli ultimi rumors, sarebbero pronti a mettere sul piatto dei blancos un'offerta da 35 milioni di euro. Per il calciatore si registra anche l'interesse del Napoli ma il Diavolo, al momento, pare essere la meta preferita del centravanti ex Eintracht Francoforte.

'Mundo Deportivo' riporta l'interesse da parte di un altro club per Jovic: si tratta dell'ambizioso Newcastle, che con la nuova proprietà vuole essere protagonista del prossimo calciomercato.

