Calciomercato Milan, Jovic vuole solo i rossoneri: ecco l'offerta

CALCIOMERCATO MILAN JOVIC / E' sempre più calda la pista che porta Jovic al Milan. L'attaccante, che da bambino tifava per i rossoneri, avrebbe detto sì al progetto del club lombardo. Il Milan è visto dall'ex Eintracht Francoforte, come la squadra perfetta per il suo rilancio. La presenza, poi, dell'amico Rebic, è certamente, poi, un fattore in più.

Il Napoli conscio della scelta del centravanti avrebbe così deciso di fare un passo indietro.

Adesso va trovato un accordo con il: i blancos - che vogliono dare l'assalto ad- hanno bisogno di liquidità fresca e proprio per questo sono pronti ad accettare una cessione a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset', il Milan sarebbe intenzionato a mettere sul piatto. Un'offerta che potrebbe bastare a convincere il Real.

