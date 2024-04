Da Bento alle cessioni, Ausilio detta la linea: “Non vogliamo fare danni”

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio svela i piani di mercato della società nerazzurra dopo la vittoria dello scudetto

La festa continua e andrà avanti almeno fino al termine del campionato. L’Inter ha vinto la seconda stella e vuole godersi il tricolore con la sua gente.

I dirigenti però devono pianificare il futuro e Piero Ausilio, intervenuto a ‘Sky’, ha tracciato le linee guida del club per il mercato. “Questa squadra ha dimostrato valore non solo sul campo, ma anche morale, etico e come senso di appartenenza. Non vorremmo fare danni, quando le cose vanno bene bisogna stare attenti”.

Dopo aver confermato gli acquisti di Taremi e Zielinski (“abbiamo inserito due calciatori di qualità che alzeranno il livello”) ha preannunciato un periodo di calma: “Ora è preferibile prendersi un momento di riflessione, non bisogna acquistare calciatori tanto per”. Riflessione per gli acquisti, ma attenzione anche alle uscite: “Io non cederei nessuno: dipendesse da me non cambierei nulla, poi vediamo se riusciremo a farlo”.

Calciomercato Inter, Ausilio si sbilancia su Bento

Tornando ai possibili acquisti, Ausilio risponde anche su Bento, portiere brasiliano da tempo nel mirino dell’Inter: “Abbiamo un grandissimo portiere che è Sommer e l’opzione per riscattare Audero. Non escludo la possibilità di trattenere quest’ultimo. Sarà valutato lui, così come altre opportunità, in Europa e Sudamerica”.

Infine, sui giovani nerazzurri in giro in Italia ed Europa: “Li stiamo monitorando. Penso a Carboni, Oristanio; abbiamo la possibilità di riportare a casa Fabbian, che sta facendo benissimo a Bologna. Per anni ho lavorato nel settore giovanile: quando mi parli di giovani c’è solo soddisfazione pensando che uno di loro potrebbe affermarsi nell’Inter, come ha fatto Dimarco”.