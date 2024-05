Colpo Scudetto Juventus, tutto deciso: arriva assieme al nuovo allenatore

Sono giorni frenetici in casa Juventus non solo sul campo ma anche nel quartier generale del club bianconero. La prossima mossa è un vero e proprio guizzo

Complice una seconda parte di stagione molto complicata, la Juventus ha detto addio anzitempo al sogno Scudetto. Sebbene Max Allegri sia legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2025, le chances che il tecnico livornese resti ancora sulla panchina della “Vecchia Signora” anche nella prossima stagione sono ormai ridotte al lumicino.

Insomma, tutto sembra essere apparecchiato per un vero e proprio restyling, a cominciare da quello legato alla nuova guida tecnica. Ormai da settimane, infatti, il profilo di Thiago Motta è accostato con sempre più insistenza alla Juventus. Effettivamente Giuntoli ha mosso passi concreti per l’allenatore del Bologna, prima (e unica) scelta per il dopo Allegri. Il nuovo progetto, però, dovrà passare per forza di cose anche da una campagna acquisti molto oculata, tesa a rimpolpare quelle zone del campo che anche in questa stagione hanno evidenziato le maggiori lacune. A tal proposito, occhio alle manovre della Juventus per la zona nevralgica del campo, reparto da tempo finito sotto la lente di ingrandimento dell’area mercato bianconera.

Sondaggio CM.IT, Koopmeiners alla Juventus: è lui l’affare Scudetto, l’esito completo

Tra i tanti nomi accostati alla Juventus, quello che maggiormente intriga Cristiano Giuntoli è sicuramente Teun Koopmeiners. Il tuttocampista dell’Atalanta, però, ha una valutazione di mercato che si attesta ha sforato la soglia dei 50 milioni di euro. Ragion per cui, soltanto un’offerta da capogiro proietterebbe la Juventus nelle migliori condizioni per definirne l’acquisto.

Nel consueto sondaggio di calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sia l’affare con cui la Juventus potrebbe almeno virtualmente accorciare il gap con l’Inter. Con un vero e proprio plebiscito il 73.2% dei votanti ha scelto proprio l’opzione Koopmeiners, individuato anche dai tifosi come l’innesto giusto con il quale completare il reparto. Al secondo posto “insegue” Buongiorno con 10.7% di voti; più staccati, invece, Zirkzee e Calafiori (rispettivamente con 8.9% e 7.1%).