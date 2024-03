Inter, dalla prelazione al prezzo: il punto su Bento | CM.IT

Non solo attacco e difesa, nei pensieri di Marotta per l’Inter della prossima stagione c’è da risolvere anche il nodo portieri

Miglior difesa del campionato anche grazie alle prestazioni di Jan Sommer. L’Inter sta vivendo una sosta per le Nazionali alquanto agitata, soprattutto a causa del caso Acerbi. Le accuse di razzismo da parte di Juan Jesus potrebbero portare ad una squalifica del difensore, ma anche ad un possibile addio a fine stagione.

Rafforzare il pacchetto arretrato era già un argomento all’ordine del giorno in vista della prossima stagione, quando Giuseppe Marotta dovrà fare dei ragionamenti anche sul pacchetto dei portieri. Insieme allo svizzero, la scorsa estate i nerazzurri hanno ingaggiato anche Emil Audero in prestito con diritto di riscatto, ma la permanenza del giocatore è tutt’altro che scontata, anzi.

Nuovo portiere Inter: le ultime su Bento

Sin dalla scorsa estate, vi abbiamo raccontato del forte interessamento per Bento. Munito di passaporto italiano, il portiere brasiliano resta un nome di stretta attualità in casa Inter e ha già dato ampia disponibilità al trasferimento a Milano, ma secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’Athletico Paranaense non ha concesso una vera e propria prelazione scritta al club nerazzurro.

Stando alle informazioni acquisite in Brasile dalla nostra redazione, l’interesse di Ausilio e Marotta nei confronti del 24enne resta molto concreto. Allo stato attuale, però, il presidente del club brasiliano non ha dato alcun segnale di apertura in merito ad un possibile sconto rispetto alla valutazione iniziale di almeno 15 milioni di euro. Proprio in virtù del prezzo del giocatore, l’Inter non ancora affondato il colpo in maniera definitiva, anche perché al momento sulla scrivania dell’Athletico non sono arrivate offerte ufficiali da altri club europei. Secondo i media brasiliani, inoltre, nel suo contratto sarebbe presente una clausola rescissoria di ben 60 milioni di euro.