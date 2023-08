Inter e Bento, un’idea che nasce da lontano: prezzo fissato | CM.IT

L’Inter intensifica i contatti già precedentemente avviati per il portiere brasiliano Bento, fissato il prezzo dall’Athletico Paranaense dopo il primo assalto del Benfica

Finalmente Sommer. Non che fosse una novità, ma la grande attesa ha caratterizzato l’arrivo del nuovo primo portiere dell’Inter fino a qualche giorno fa ancora tenuto stretto dalle grinfie di Tuchel e del Bayern Monaco. Ora la dirigenza nerazzurra ha una garanzia fra i pali, ma deve provvedere quanto prima a regalare a Simone Inzaghi anche il sostituto.

Raffredata lentamente la possibilità Anatolij Trubin per via del prezzo fissato dalla cedente Shakhtar Donetsk, i fari di Piero Ausilio hanno illuminato dapprima Emil Audero e poi Bento. Il portiere brasiliano, ventiquattrenne in forze all’Athletico Paranaense e con passaporto italiano, sogna l’Inter.

Stando alle ultime informazioni raccolte da ‘calciomercato.it‘, è da circa un mese che il club nerazzurro ha iniziato a stringere i contatti conoscitivi per il profilo del calciatore. Come poi confermato da lui stesso in una recente intervista per ‘Radio Transamerica’, spera che il presidente del club brasiliano possa dare presto il via libera per l’operazione di trasferimento in nerazzurro. Totale gradimento per la meta, dunque, nonostante il contratto in essere fino al 2026 e i 60 milioni di euro di clausola rescissoria pendenti sul suo capo.

Inter forte su Bento, in aumento il prezzo di vendita: tocca i 15 milioni

Ad inizio giugno l’Athletico Paranaense chiedeva all’incirca 10 milioni. Come dimostrato dalle informazioni strappate dal Benfica altra grande interessata al suo cartellino e oggi forte proprio su Trubin.

Trascorso del tempo da allora e avvicinandosi sempre più ai termini della chiusura del mercato in entrata in Brasile, è cresciuto il rischio che il prezzo potesse aumentare ulteriormente. Ad oggi la richiesta a mercato chiuso è di 15 milioni di euro con bonus.

I brasiliani non vorrebbero cedere un altro prezzo pregiato dopo aver venduto Vitor Roque al Barcellona, ma l’Inter non molla la presa. Questo non deve fuorviare ed essere preso come un impedimento categorico. Il club vanta già importanti sostituti, come Mycael – titolare nell’Under-20 della Nazionale brasiliana – anch’egli in rampa di lancio. La trattativa non sembra di facile eppure i colloqui continuano, tanto che l’Inter ha già presentato una proposta verbale per il calciatore.