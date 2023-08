Appello al presidente: “Sogno l’Inter e ho una proposta per andarci”

Dopo l’arrivo di Sommer, il vice esce allo scoperto: “Ho una proposta dell’Inter e ho già parlato con la dirigenza”

Il mercato dell’Inter ha subito un’accelerata nelle ultime giornate, con Sommer che alla fine è arrivato alla corte di Simone Inzaghi e con la priorità che adesso è posta sulla prima punta. Intanto, arriva anche un importante aggiornamento sul secondo portiere.

In attacco, dopo aver perso Scamacca in favore dell’Atalanta, sembra essere Balogun il prescelto per rinforzare i nerazzurri. Ma, come detto, anche quella del secondo portiere è una necessità impellente e la dirigenza meneghina si è mossa in maniera silenziosa. La prima scelta ricadeva su Anatoliy Trubin, ma le richieste dello Shakhtar continuano ad essere altissime, così ora l’Inter ha virato su Bento dell’Athletico Paranaense: il brasiliano ha parlato in maniera chiara della situazione.

Bento non si nasconde: “Ho la proposta dell’Inter e ho parlato con la dirigenza”

Il portiere dell’Athletico Paranaense è uno dei migliori del sudamerica nel suo ruolo e 24 anni si sente pronto per il grande salto: il vice Sommer potrebbe arrivare dal Brasile, che in passato ha già regalato Julio Cesar all’Inter.

Ai microfoni di Radio Transamerica, Bento ha espresso chiaramente qual è la situazione con il club meneghino: “È arrivata la proposta dell’Inter, ho già parlato con la dirigenza e il mio sogno è nelle mani del presidente”. Insomma, lui vorrebbe mettersi al servizio di Simone Inzaghi e iniziare la sua avventura europea. Il portiere brasiliano ha una clausola da 60 milioni di euro nel proprio contratto, ma l’Athletico Paranaense si potrebbe accontentare di una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Questa, infatti, è stata la richiesta fatta dal club al Benfica circa un mese fa. Inoltre, i nerazzurri non occuperebbero nemmeno una casella da extra-comunitario, perché Bento dispone anche del passaporto italiano.